Con questo comunicato i ‘blancos' ieri hanno reso noto che Sergio Ramos avrebbe dato oggi l'addio al Real Madrid, alle 12.30 ci sarà tanta commozione per il saluto al ‘Gran Capitan': "Il Real Madrid rende noto che domani avrà luogo un atto istituzionale di tributo e di saluto del nostro capitano Sergio Ramos alla presenza del presidente Florentino Perez. A seguire, Sergio Ramos prenderà parte a una conferenza stampa in via telematica per rispondere alle domande della stampa".

Ramos non ha trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale, difficoltà economiche e le parti si sono separate. Il difensore ha vinto tutto con il Real, ha vinto 5 volte la Liga (2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17 e 2019-20), 4 Champions League (2013-14, 2015-16, 2016-17 e 2017-18), 4 Supercoppa di Spagna (2008, 2012, 2017, 2020), 2 Coppa del Re (2010-11, 2013-14), 3 Supercoppa Uefa (2014, 2016 e 2017), 4 Coppa del mondo per club (2014, 2016, 2017, 2018). Sergio Ramos ha disputato 469 partite e segnato 72 gol con il Madrid.