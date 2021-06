Salvo ricomposizioni al momento improbabili, Rino Gattuso non sarà l'allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. La clamorosa rottura dopo neanche un mese dall'annuncio del suo arrivo a Firenze si è consumata sulle diverse prospettive rispetto al calciomercato: il tecnico spingeva per concretizzare le operazioni sponsorizzate dal suo agente Jorge Mendes, il club viola a sua volta sperava che i buoni uffici del potente agente potessero far arrivare giocatori di caratura europea ad un prezzo di favore.

Il nome su cui si è consumata la frattura definitiva è quello di Sergio Oliveira, centrocampista del Porto che la Juve ricorda bene dopo il fatale incrocio di Champions: la Fiorentina contava di chiudere l'affare per una cifra di 12 milioni più bonus, ma si sono trovati davanti una richiesta non trattabile di 20 milioni. Stesso discorso, ovvero niente sconti, sugli altri due nomi nell'orbita di Mendes, ovvero Jesús Corona, anch'egli del Porto, e Gonçalo Guedes del Valencia.

Le telefonate tra la Spagna, dove Gattuso è in vacanza, e Rocco Commisso negli Stati Uniti hanno allargato sempre più la spaccatura, visto che Mendes a quel punto ha cessato di essere un alleato, mentre il tecnico calabrese continuava a pensare che per alzare il profilo del club viola fosse indispensabile appoggiarsi a lui. Adesso la Fiorentina si trova con la necessità di trovare un nuovo allenatore in tempi stretti: soltanto Sampdoria ed Empoli in Serie A hanno ancora le panchine scoperte.

Il nome in pole per rimpiazzare Gattuso è quello di Rudi Garcia, che ha appena lasciato il Lione dopo un biennio in cui ha raggiunto prima la semifinale in Champions a spese della Juve e poi nell'ultima stagione il quarto posto in campionato. Il 57enne francese tornerebbe volentieri in Serie A dopo l'addio alla Roma di 5 anni fa. Gli altri nomi papabili sono quelli di Walter Mazzarri, Claudio Ranieri e un sorprendente cavallo di ritorno immediato: Beppe Iachini.