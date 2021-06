La Roma sta cercando un portiere, anche se in questo momento in rosa ce ne sono due importanti: Pau Lopez e Olsen, tornato dal prestito all’Everton. Sembrava che il nuovo portiere potesse essere Rui Patricio, numero uno del Portogallo che da un paio di stagioni è ai Wolves. Ma adesso torna caldissimo il nome di Gollini, in uscita dall’Atalanta. Non c’è ancora l’accordo sul prezzo. Perché il club nerazzurro pretende 15 milioni di euro, mentre la Roma vorrebbe abbassare quel prezzo e proverà a farlo calare. I nerazzurri da giorni cercano un nuovo portiere e si fanno i nomi di David Ospina e Juan Musso.