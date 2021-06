Memphis Depay è a un passo dal Barcellona. Non è un mistero che l'attaccante olandese, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Lione, fosse in trattativa per un passaggio ai catalani in vista della prossima stagione. Ad annunciare l'ormai imminente passaggio in Catalogna, è stato lo stesso giocatore che dal ritiro della nazionale olandese impegnata per i prossimi Europei, nel corso della conferenza stampa, ha fatto sapere di aspettarsi a breve l'annuncio. Depay ha 27 anni, è cresciuto nel Psv e nella sua carriera ha anche avuto la possibilità di vestire la prestigiosa maglia del Manchester United nella stagione dal 2015 al 2017 segnando 7 gol e assist. Lascia il Lione che l'aveva anche fatto capitano.

"Non è un segreto che mi piacerebbe giocare agli ordini di Koeman – ha detto il giocatore – Al momento però c'è da aspettare e vedere che succede. Presto arriveranno novità". Insomma, non un annuncio vero e proprio, ma ci siamo andati vicini. Depay sarebbe l'ennesimo acquisto a parametro zero della campagna trasferimenti impostata dal Barcellona in questa sessione. Tanti nomi importanti, possibilmente a parametro zero, che possano anche convincere Lionel Messi a restare. È questo il piano di Laporta per rinforzare la rosa agli ordini del tecnico Ronald Koeman.

I dettagli dell'affare tra Depay e il Barcellona

Depay è dunque da considerarsi un'operazione in chiusura. Il giocatore era stata seguito anche dalla Juventus ma non c'è mai stato nulla di concreto tra la dirigenza bianconera e l'entuorage del giocatore. I bianconeri sono sempre in attesa di capire quale sarà la scelta di Cristiano Ronaldo in modo da impostare il loro mercato solo da quel momento in poi.

E quindi l'operazione tra Depay e il Barcellona è in chiusura. Per il giocatore olandese sarebbe già pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 5 milioni di euro netti a stagione. L'annuncio è atteso per i prossimi giorni, forse già nella giornata di oggi o domani. Probabile pure che il Barcellona possa attendere la fine degli Europei.