Tensione tra Rino Gattuso e la Fiorentina. Il tecnico calabrese può lasciare subito il suo nuovo incarico, a poche settimane dal suo insediamento, per frizioni sorte con la società sulla strategie di mercato del club viola. L'agente portoghese Jorge Mendes, che cura anche gli interessi di Rino, vuole imporre la linea sul mercato, con una campagna acquisti basata prevalentemente su calciatori appartenenti alla sua scuderia. Il club toscano, sul versante opposto, non è d'accordo e per questo motivo l'ex allenatore di Napoli e Milan potrebbe farsi da parte subito, ancor prima dell'inizio della stagione. Una situazione piuttosto singolare quella che si sta verificando sulle rive dell'Arno, dove Gattuso era stato accolto con grande favore in seguito all'annuncio ufficiale ed erano stati fatti già nomi importanti per rinforzare la rosa del club gigliato.

Cosa sta succedendo tra Gattuso e la Fiorentina

Il rapporto tra il tecnico e la Viola è iniziato da pochi giorni ma si registrano già delle divergenze. I dirigenti viola non hanno gradito le imposizioni di Jorge Mendes in tema di mercato e forti dubbi sulla possibiltà che Gattuso possa effettivamente iniziare il suo lavoro a Firenze in questa situazione. Sarebbero in corso valutazioni sul futuro su entrambi i fronti. Commisso, che aveva fortemente voluto Gattuso sulla panchina viola, non è disposto a sposare i piani elaborati da Mendes e starebbe già valutando nuovi profili per sostituire Gattuso alla guida della Fiorentina. Lo stesso allenatore sta riflettendo sulla sua posizione. Una vicenda esplosa in maniera assolutamente inaspettata che rischia di portare ad una risoluzione consensuale in tempi anche piuttosto rapidi.

Tra i nomi accostati alla Fiorentina nelle scorse settimane ci sono anche quelli di Sergio Oliveira, Tecatito Corona e Gonçalo Guedes, calciatori gestiti da Mendes e per i quali la società non avrebbe gradito alcune condizioni dettate dall'agente lusitano, in particolare nel caso del capitano del Porto. Per questo motivo i rapporti si sono irrigiditi nelle scorse ore e la situazione avrebbe influenzato anche Gennaro Gattuso. In questo momento appare improbabile la ricomposizione della frattura attraverso un lavoro di diplomazia. Lo scenario più realistico è quello, clamoroso, di un divorzio anticipato.