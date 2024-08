video suggerito

Abraham può esordire subito con il Milan nonostante il veto del regolamento: c’è una deroga speciale Da regolamento il Milan non potrebbe convocare Abraham per la partita contro la Lazio, ma Fonseca può fare uno strappo alla regola: i termini sono scaduti ma arriva un assist dalla FIGC. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Tammy Abraham sarà presto un nuovo giocatore del Milan, ma Paulo Fonseca non potrà avere l'attaccante a disposizione per la partita contro la Lazio di domani nonostante sarà ufficialmente tesserato. In conferenza stampa l'allenatore ha fatto il punto sugli infortunati e soprattutto sulle assenze di Morata e Jovic: un rinforzo in più in avanti sarebbe stato utile in vista del big match ma da regolamento l'inglese dovrebbe assistere alla partita da lontano. In via del tutto eccezionale però la FIGC avrebbe concesso una deroga che permetterebbe all'allenatore portoghese di fare uno strappo importante alla regola.

Perché Abraham potrebbe non giocare con il Milan

Non si tratta di nessun problema fisico, ma di una norma scritta all'interno del regolamento del campionato di Serie A che impedisce a Fonseca di convocare Abraham. Manca solo l'annuncio per comunicare che attaccante è un nuovo giocatore del Milan, ma nonostante questo non potrà in alcun modo partecipare alla sfida contro la Lazio: quasi sicuramente sarà allo stadio per osservare i rossoneri, ma per l'esordio ufficiale bisognerà attendere dopo la sosta, contro il Venezia.

Questo perché, come si legge al punto 4 del regolamento FIGC, la società è fuori tempo massimo per poter variare l'elenco dei 25 giocatori convocati. In pratica il Milan ha superato il limite per modificare le sue scelte: gli allenatori diramano i convocati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno che precede la prima gara di campionato, comunicando eventuali variazioni alla Lega via PEC.

La terza giornata si aprirà oggi con Venezia-Torino alle ore 18:30 e per questo motivo i rossoneri hanno superato tutti i limiti possibili per portare Abraham almeno in panchina. Ovviamente almeno in teoria.

La deroga speciale per il calciomercato

C'è però un punto in particolare che potrebbe far sorridere il Milan e Fonseca. Il Consiglio Federale ha concesso una deroga al regolamento relativa ai trasferimenti che sono stati completati negli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato: consentirebbe alle società qualche ora in più per poter coinvolgere i nuovi acquisti tra i convocati.

In particolare, per le squadre che giocheranno le partite il 31 agosto 2024, come nel caso di Lazio-Milan, il termine ultimo per modificare la lista dei convocati è spostato alle ore 10:00 del 31 agosto. In questo modo i rossoneri avrebbero la possibilità di portare l'attaccante inglese almeno in panchina.