C'è un nome che i tifosi della Juventus hanno impresso in mente in questa stagione ed è quello di Sergio Oliveira. Il centrocampista del Porto è stato protagonista dell'eliminazione della squadra bianconera dalla Champions League con due gol all'Allianz Stadium ma quello di Torino non è stat un exploit: il classe 1992 in stagione ha realizzato 20 gol, 13 reti in Primera Liga, 5 in Champions, uno in Coppa del Portogallo e uno in Supercoppa. Se dovessimo analizzare il suo rendimento con la maglia dei Dragoes, il calciatore ne ha segnati 34 in 150 partite più 23 assist. Numeri davvero interessanti.

Questo centrocampista, che era praticamente sconosciuto dalle nostre parti prima dello scorso mese di marzo, non aveva mai segnato così tanto in carriera ma le sue qualità tecniche e nel fare girare la squadra erano evidenti: Oliveira è cresciuto nelle giovanili del Porto e dopo diversi prestiti è tornato per far parte di una squadra che gioca sempre in Europa. Lo stesso calciatore è nel giro della nazionale lusitana dal 2018, oltre ad essere parte della lista dei convocati per l'Europeo 2020, e i numeri di quest'anno gli hanno regalato una ribalta continentale.

Il calciatore nato a Paços de Brandão è finito nel mirino di diversi club europei e ci sono anche due società italiane che hanno chiesto informazioni su di lui: si tratta di Roma e Fiorentina. Il club giallorosso sta lavorando da diverse per dare a José Mourinho una squadra con calciatori importanti e di livello europeo: Sergio Oliveira risponde a entrambe le caratteristiche e, fattore da nono sottovalutare, fa parte della scuderia di Jorge Mendes.

Nelle ultime ore, però, a fare sul serio ci sarebbe la Viola, che lo ha messo nel mirino il portoghese per rinforzare il centrocampo. A riportare la notizia è Sky Sport 24, che fa riferimento anche un apprezzamento nei confronti di Jesus Corona, altra pedina importante del Porto di Sergio Conceiçao. Entrambi i giocatori sarebbero molto graditi a Rino Gattuso.