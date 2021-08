Cristiano Ronaldo e la Juve, è addio: oggi l’offerta del Manchester City. Kean e un altro attaccante dal mercato. Le ultime news

Fugati ormai tutti i dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo, destinato a lasciare la Juventus entro la fine del mercato, per i bianconeri è corsa contro il tempo per il trovare il sostituto. O forse i sostituti. Andrà colmato un vuoto da 101 gol in 134 partite e la Juve sta considerando la possibilità di regalare ad Allegri due attaccanti anziché uno. Di certo, sarà difficile – se non impossibile – arrivare ad un top player, considerati i tempi ristretti dell'operazione. I contatti esplorativi per Icardi e Vlahovic, in questo senso, non hanno dato riscontri positivi. Diversa la situazione per Moise Kean, per il quale è stata già imbastita una trattativa nell'incontro di ieri con Mino Raiola. I ragionamenti ruotano attorno a nomi giovani e di prospettiva: tra i profili considerati dalla Juventus, anche Raspadori e Scamacca.