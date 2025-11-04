Napoli-Eintracht 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: occasione Elmas

La diretta live della partita Napoli-Eintracht per la 4ª giornata di Champions. Napoli con il 4-3-3. Elmas e Politano ai lati di Hojlund. 3-5-2 offensivo per i tedeschi. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Risultato: 0-0
Le formazioni ufficiali di Napoli-Eintracht Francoforte:
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Miguel Gutiérrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte
Eintracht Francoforte (3-5-2): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Larsson, Chaibi, Götze, Brown; Bahoya, Burkardt. All. Toppmoller
Elmas ci prova, Zetterer c'è: altra occasione per il Napoli
La squadra partenopea accelera e ha un'altra chance, stavolta con Elmas che fa quello che vuole per ora. Il macedone entra in area e tira, Zetterer respinge.
Occasione Napoli: Anguissa e Hojlund si ostacolano
Bel cross dalla sinistra, l'Eintracht si perde Anguissa e Hojlund che si ostacolano, chance mancata. Zetterer si salva.
L'Eintracht è la prima a provarci
Ripartenza rapida per la squadra tedesca che avanza e ci prova, la conclusione però è leggera di Bahoya.
Napoli-Eintracht in diretta, inizia la partita
Ci siamo! Prende il via la partita della quarta giornata di Champions tra il Napoli e l'Eintracht Francoforte.
Come arriva l'Eintracht alla partita di Champions League
L'Eintracht come il Napoli ha tre punti in classifica, nella fase a campionato della Champions. In Bundesliga è ottavo con 14 punti ed è reduce dall'1-1 con l'Heidenheim.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
Guardando alla Champions, il Napoli ricorda bene il 6-2 incassato con il PSV Eindhoven. In Campionato invece i partenopei hanno ottenuto 7 punti nelle ultime tre partite: vittorie contro Inter e Lecce, pareggio con il Como.
I precedenti tra Napoli e Eintracht
Napoli e Eintracht Francoforte si sono affrontate in quattro occasioni. Nella Coppa Uefa 1994/1995 passarono i tedeschi, grazie al successo casalingo e al pareggio al San Paolo. Mentre nella stagione 2022/2023 il Napoli negli ottavi vinse sia all'andata, 2-0, che al ritorno, 3-0 in casa.
Napoli-Eintracht, le formazioni ufficiali
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Miguel Gutiérrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte
Eintracht Francoforte (3-5-2): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Larsson, Chaibi, Götze, Brown; Bahoya, Burkardt. All. Toppmoller
Dove vedere Napoli-Eintracht di Champions League in TV e streaming
La partita della quarta giornata di Champions League tra il Napoli e l'Eintracht Francoforte prenderà il via stasera alle ore 18:45, e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sul canale 202 (Sky Sport Calcio) e sul 252 (Sky Sport). Diretta streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è la diretta in chiaro. Telecronaca di Borghi e Marchegiani.