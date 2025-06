Musetti-Tiafoe, la diretta al Roland Garros 6-2 4-6 4-3: in parità la sfida dei quarti di finale

La partita dei quarti di finale del Roland Garros si potrà seguire in diretta solo su Eurosport, canale visibile agli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Non è prevista la diretta in chiaro. Musetti-Tiafoe si potrà seguire in streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery, telecronaca di Jacopo Lomonaco e Barbara Rossi.