Musetti-Tiafoe oggi al Roland Garros, orario e dove vederla in TV e streaming

A cura di Alessio Morra

L'Italia ha due campioni al Roland Garros. Perché ai quarti di finale oltre a Jannik Sinner è presente anche Lorenzo Musetti, collocato nella parte bassa del tabellone. Musetti torna in campo oggi, martedì 3 giugno, e lo farà contro Frances Tiafoe, tennista americano che a sorpresa è giunto fino ai quarti. Un incontro che vede Musetti favoritissimo, in virtù della sua splendida annata sulla terra rossa (finale a Monte Carlo, semifinali a Madrid e Roma) e il bel successo su Rune qui a Parigi. I precedenti sono cinque, l'americano è avanti 3-2. Ma Musetti ha vinto l'unico precedente sulla terra rossa. Chi vince sfiderà in semifinale venerdì Alcaraz o Paul. Diretta TV solo su Eurosport, canale visibile da parte degli abbonati di Sky, DAZN e Discovery. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+. Non è prevista la diretta in chiaro. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Musetti con Tiafoe al Roland Garros, orario e programma

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe è stato programmato come terzo sul centrale, il Philippe Chatrier, in questo martedì 3 giugno. Si parte alle ore 11 con la sfida tra Sabalenka (numero 1 WTA) e la cinese Zheng. A seguire la campionessa in carica Iga Swiatek contro Svitolina, che ha eliminato Paolini. Poi Musetti-Tiafoe. Difficile prevedere l'orario con certezze. Si inizierà tra le 15:30 e le 17.

Musetti-Tiafoe, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Musetti-Tiafoe in TV? La partita dei quarti di finale del Roland Garros si potrà seguire in diretta solo su Eurosport. Non c'è la diretta in chiaro. Eurosport è un canale visibile da parte degli abbonati di Sky (canale 210), e anche dagli abbonati di DAZN e di Discovery+. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery.

I precedenti tra Musetti e Tiafoe

Sono cinque i confronti diretti tra Musetti e Tiafoe, che conduce 3-2. L'americano ha vinto gli ultimi due confronti: a Cincinnati 2024 (quando però Musetti rientrava dopo il bronzo olimpico) e sull'erba di Stoccarda 2023, in più ha un successo nella finale della United Cup, quando l'azzurro, però, si ritirò dopo un set. Musetti si impose nel primo head to head, ad Acapulco nel 2021, Lorenzo quando era ancora un teenager e poi agli Internazionali d'Italia, a Roma, nel 2023, dunque sulla terra rossa.