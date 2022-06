Italia-Germania oggi in Nations League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Oggi alle 20:45 si gioca Italia-Germania in Nations League per la prima partita del gruppo 3 della Lega A. Il match si gioca allo stadio Dall'Ara di Bologna e si vede in diretta TV su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.

Dopo la sconfitta contro l'Argentina, la Nazionale azzurra torna in campo per giocare la competizione per nazionali istituita dalla Uefa: nell'edizione 2020/21 la squadra di Mancini fu eliminata in semifinale dalla Spagna. Un girone di ferro per gli Azzurri che si troveranno a sfidare Inghilterra, Germania e Ungheria: solo una si qualificherà alle Final Four, in programma a giugno 2023. Un'altra classica del calcio internazionale: indimenticabili il 2-0 in semifinale per il Mondiale 2006 e il 3-1 nella finale della Coppa del Mondo 1982.

Le probabili formazioni di Italia-Germania

Mancini cambierà in parte la formazione dopo la sconfitta contro l'Argentina: sarà la prima partita senza Chiellini, in difesa mancherà anche Bonucci. Diversi assenti tra cui Insigne, Zaccagni, Jorginho, Verratti e Immobile. In attacco Politano con Scamacca e Pellegrini. Flick con Werner unica punta.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct. Mancini.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick.

"Italia-Germania è una classica del calcio mondiale – ha commentato il ct azzurro Mancini – Da quando sono diventato allenatore non ci siamo mai affrontati, quindi sarà la prima volta e sono emozionato".

"Siamo felici di metterci alla prova contro i migliori – ha dichiarato Flick – Inghilterra e Italia sono le due finaliste di EURO, quindi non vediamo l'ora di affrontarle."

