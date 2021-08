Italia alle Olimpiadi di Tokyo, medaglie oggi e cerimonia di chiusura: bronzo per le Farfalle azzurre nella ginnastica ritmica, brutta caduta per Balsamo nell’Omnium

Il CT del Settebello, Sandro Campagna, dopo il 7° posto ai Giochi Olimpici ha affermato: "All'interno del nostro staff già abbiamo cominciato a fare delle analisi, anche se poi approfondiremo con maggiore calma e a mente fredda tutto ciò che è avvenuto. Sarà importante trarre delle conclusioni non in maniera superficiale, perché siamo in contesto di un anno e mezzo di pandemia, di non regolarità che abbiamo tutti affrontato per la prima volta. C'è chi ha reso di più e chi meno delle aspettative. Quindi bisognerà capire se sono stati compiuti degli errori, come e quali, in maniera costruttiva. Questa analisi la dovranno fare in un'ottica di crescita anche i giocatori per comprendere cosa hanno fatto bene e cosa hanno fatto male. Un'Olimpiade così fa male, c'è grande delusione, ma può essere un trampolino di lancio per una rinascita immediata".