Federica Pellegrini nuovo membro del Cio, è stata eletta nella commissione atleti Federica Pellegrini è stata la terza atleta più vota per l’elezione alla commissione degli atleti del Cio. La nuotatrice ha ottenuto 1658 voti e sarà membro del Cio in rappresentanza degli atleti fino al 2028, e anche della Giunta del Coni per lo stesso periodo. Un risultato eccezionale se si considera anche che solo una volta un atleta italiano, prima di oggi, aveva ottenuto questo risultato.

Un altro grande traguardo è stato raggiunto da Federica Pellegrini, che è stata eletta membro del Cio, in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico. La straordinaria nuotatrice italiana, che ha chiuso la carriera da professionista in questi Giochi, rimarrà in carica fino al 2028 e in tutti questi sette anni farà parte della Giunta del Coni. Un risultato davvero enorme se si considera che solo una volta un atleta italiano aveva ottenuto tale onore, era toccato a Manuela Di Centa.

Pellegrini si è classificata terza tra gli eletti, meglio solo il grande Pau Gasol, giocatore di basket spagnolo dei Los Angeles Lakers, e la ciclista polacca Majab Martina Wloszczowska. Quarto posto per il fiorettista giapponese Ota. L'italiana ha ottenuto 1658 voti, mentre Gasol 1888.

