Israele-Italia, risultato in diretta delle qualificazioni ai Mondiali 2026: Israele in vantaggio con autogol di Locatelli

Slavko Vincic, sloveno, 46 anni, è l'arbitro designato per Israele-Italia. Vincic avrà come assistenti Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Il Quarto uomo sarà David Šmajc mentre al Var ci sarà una coppia tedesca composta da Christian Dingert e Sascha Stegemann.

La direzione di gara di Vincic evoca ricordi poco felici all'Italia, che nelle ultime tre gare in cui ha incrociato il fischietto sloveno è uscita dal campo a capo chino e sempre battuta. Il 17 novembre 2024 l'Italia che aveva in panchina ancora il ct Spalletti era prima nel girone di Nations League grazie alla vittoria in Francia. Al ritorno a San Siro le sarebbe bastato un pareggio per chiudere in testa al gruppo così da avere un sorteggio dei quarti migliore e un gruppo mondiale con meno avversari. La sconfitta per 3-1 fu esiziale per gli Azzurri.

Altri ko dolorosi con Vincic come arbitro sono arrivati a Euro 2024 contro la Spagna e in semifinale di Nations League nel 2023 sempre contro le Furie Rosse.