Israele-Italia, risultato in diretta delle qualificazioni ai Mondiali 2026: Israele in vantaggio con autogol di Locatelli

La diretta live di Israele-Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026 al Nagyerdei Stadion di Debrecen e in TV live su su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 6ª giornata del Girone I per le qualificazioni ai Mondiali 2026.
I primi 15 minuti sono pessimi per la Nazionale che passa anche in svantaggio con l'autogol di Locatelli.
L'Italia fa molta fatica a reagire
Rispetto alla partita contro l'Estonia la Nazionale sembra fiacca e con poche idee in attacco. Israele arriva anche a un soffio dal raddoppio, l'Italia non riesce proprio a reagire allo svantaggio e si trova in una situazione di gara molto complicata, con la classifica del girone che la vede al terzo posto.
I tifosi dell’Italia voltano le spalle al campo durante l’inno di Israele
Prima dell'inizio della partita il clima allo stadio era molto teso: al momento dell'inno nazionale di Israele i tifosi italiani hanno voltato le spalle al campo in segno di protesta, cercando di coprire la musica con i fischi.
Autogol di Locatelli, Israele in vantaggio
Al 16′ l'Italia passa in svantaggio contro Israele: Dasa fa salire la sua squadra contro gli azzurri immobili, passa il pallone a Biton che tenta il traversone ma trova la deviazione sfortunatissima di Locatelli che manda il pallone nella sua stessa porta sorprendendo Donnarumma.
Primo cambio della partita dopo 9'
Non ce la fa Lamkin che è costretto ad abbandonare il campo dopo appena nove minuti di gioco. Primo cambio forzato per il commissario tecnico di Israele che manda in campo Shlomo per la difesa.
Israele segna, ma il gol viene annullato
Al 4′ Israele riesce a passare in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma l'arbitro annulla il gol per un fallo di Lemkin su Donnarumma. La decisione è stata confermata dopo un controllo in sala VAR.
Partita cominciata, prima azione di Israele
Bastoni è costretto ad alzare subito l'asticella dell'attenzione alla prima azione utile della partita: Israele cerca un varco per poter attaccare, ma il difensore dell'Inter in scivolata riesce a sventare i pericoli.
Israele in campo col lutto al braccio per le vittime di Gerusalemme
Israele ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di andare in campo questa sera con la fascia nera al braccio in segno di lutto per le vittime dell'attacco terroristico avvenuto a Gerusalemme questa mattina. Un'azione che ha provocato, secondo le stime attuali, la morte di sei persone.
Gattuso e le polemiche per il match con Israele: lo striscione sotto casa
"Non si gioca con chi uccide i bambini". È lo striscione che Gennaro Gattuso ha trovato sotto casa e fa riferimento alle polemiche durissime scaturite dal fatto che l'Italia andrà in campo contro Israele. Il contesto internazionale è noto: il conflitto in Palestina, la Guerra a Gaza e le accuse di genocidio rivolte allo Stato ebraico per la sua offensiva militare nei Territori.
Il ct ha affrontato l'argomento in due occasioni: sia prima della gara con l'Estonia ("sono uomo di pace ma dobbiamo giocare") sia prima della sfida proprio con Israele, dove ha voluto chiarire di essere stato frainteso quando disse di essere stato "sfortunato" per aver incrociato un avversario del genere. Sfortunato non per questioni ideologiche o politiche ma perché insidioso dal punto di vista sportivo.
Chi è Slavko Vincic, l'arbitro di Israele-Italia
Slavko Vincic, sloveno, 46 anni, è l'arbitro designato per Israele-Italia. Vincic avrà come assistenti Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Il Quarto uomo sarà David Šmajc mentre al Var ci sarà una coppia tedesca composta da Christian Dingert e Sascha Stegemann.
La direzione di gara di Vincic evoca ricordi poco felici all'Italia, che nelle ultime tre gare in cui ha incrociato il fischietto sloveno è uscita dal campo a capo chino e sempre battuta. Il 17 novembre 2024 l'Italia che aveva in panchina ancora il ct Spalletti era prima nel girone di Nations League grazie alla vittoria in Francia. Al ritorno a San Siro le sarebbe bastato un pareggio per chiudere in testa al gruppo così da avere un sorteggio dei quarti migliore e un gruppo mondiale con meno avversari. La sconfitta per 3-1 fu esiziale per gli Azzurri.
Altri ko dolorosi con Vincic come arbitro sono arrivati a Euro 2024 contro la Spagna e in semifinale di Nations League nel 2023 sempre contro le Furie Rosse.
Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai Mondiali 2026 senza spareggi
Per qualificarsi ai Mondiali 2026 senza passare attraverso gli spareggi l'Italia deve classificarsi al primo posto nel proprio girone di qualificazione. Un'opzione ancora possibile, sempre che non commetta altri passi falsi e, al netto dei risultati della Norvegia capolista, vinca tutte le gare in programma così da arrivare allo scontro diretto con gli scandinavi in condizioni tali da batterli (bilanciando la sconfitta dell'andata) e tenere apertissimo il discorso qualificazione diretta.
L'importanza della differenza reti. Vincere è importante ma non basta ancora perché in caso di arrivo a pari punti in testa al Girone di qualificazione per determinare la classifica esatta si farà ricorso alla differenza reti che in questo momento premia la Norvegia (+11) rispetto all'Italia (+4). Inoltre, gli scandinavi possono contare anche sulla vittoria ottenuta all'andata per 3-0, altro scoglio da superare per gli Azzurri che al ritorno dovranno batterli con almeno 4 gol di scarto e senza subire reti per sopraffarli in caso di parità di punteggio a fine qualificazioni.
La classifica dell'Italia prima della partita con Israele
La Nazionale italiana è attualmente al terzo posto (6 punti) nel Girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 ma ha una partita in meno rispetto a Israele (9 punti), che affronta oggi, e alla Norvegia (12 punti) che guida il gruppo.
CLASSIFICA GRUPPO I
- Norvegia 12 punti (4 partite, +11 differenza reti)
- Israele 9 punti (4 partite, +5 differenza reti)
- Italia 6 punti (3 partite, +4 differenza reti)
- Estonia 3 punti (5 partite, -8 differenza reti)
- Moldavia 0 punti (4 partite, -12 differenza reti)
Israele-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso sceglie il 3-5-2 con Mancini in difesa e Locatelli dal 1'
Gattuso conferma in attacco Kean e Retegui mentre sulla destra c'è Politano nel 3-5-2. Non c'è Zaccagni, mentre in difesa c'è Mancini al posto di Calafiori. In mediana la new entry è Locatelli con Barella e Tonali. Ben Shimon si affida alla freschezza di Gloukh, Solomon e Khalaili per impensierire la retroguardia azzurra.
ISRAELE (4-2-3-1): Dan Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. CT: Ben Shimon.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Dimarco, Barella, Locatelli, Tonali, Politano; Retegui, Kean. CT: Gattuso.
Dove vedere Israele-Italia in tv e streaming
Israele-Italia sarà visibile in diretta tv, in chiaro e gratis su Rai 1. Fischio d'inizio alle 20:45 ma la copertura della partita di qualificazione ai Mondiali, oltre alla telecronaca, prevede anche collegamenti, commenti, servizi, interviste a bordo campo e negli spogliatoi prima, durate e dopo l'incontro. A raccontare la gara ci sarà Alberto Rimedio che avrà al suo fianco Daniele Adani per gli interventi tecnici. La partita sarà trasmessa anche in differita su Sky a mezzanotte.