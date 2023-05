Giro d’Italia 2023, oggi 13ª tappa Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV

La 13ª tappa del Giro d'Italia 2023 si corre oggi venerdì 19 maggio ed è la prima frazione alpina di questa edizione, la Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana. Una tappa che ha subito una profonda variazione ed è stata accorciata di 7 chilometri dopo che la Svizzera ha vietato di scalare il Gran San Bernardo, costringendo l'organizzazione a passare sotto il traforo.

Si riparte dopo la vittoria nell'undicesima tappa arrivata a Rivoli che ha premiato la fuga e Nico Denz, il tedesco della Bora che ha vinto la volata. Gruppo della maglia rosa arrivato con oltre 8 minuti di ritardo, ma la classifica generale non ha subito scossoni. Che riceverà oggi, sulle salite alpine che sconvolgeranno le gerarchie attuali.

Numero tappa: 13ª, Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana

Orario di partenza: 11:00

Orario di arrivo: 17:20

Percorso tappa: montuoso

Lunghezza: 199 km

Dislivello: 4,400 m7

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 13ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana

Ecco le Alpi ed ecco la verità per questo Giro d'Italia dove la maglia rosa, Geraint Thomas e tutta la INEOS dovrà difendersi da sicuri attacchi e ripetuti tentativi di fuga in una delle frazioni decisive di questa edizione. Non ci sarà tempo di recuperare, chi non ha fiato perderà tantissimo sia nella scalata del Gran San Bernardo, primo GPM di prima categoria di giornata ed ex Cima Coppi, poi sulla Croix de Coeur ed infine sulla salita per Crans Montana.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

La tappa è di quelle infinite e la partenza è anticipata. Al chilometro zero ci si presenta alle 11:00 e poi si pedala senza sosta e sena respiro fino attorno alle 17:30 orario di arrivo nella parte svizzera delle Alpi. Paesaggio straordinario, con clima invernale e temperature rigide. Purtroppo non si scalerà la vetta del Gran San Bernardo ma si passerà dal tunnel come nel 2006. Poi ancora tanta montagna (in totale 54 km) ma anche pericolose e lunghe discese (oltre 60km totali)

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Per capire chi farà la corsa basta guardare l'attuale classifica generale: c'è Geraint Thomas chiamato finalmente all'appello. Il capitano della INEOS che si è ritrovato in rosa dopo il ritiro di Evenepoel dovrà dimostrare di valere il ruolo di leader in generale. E' ben supportato da una squadra fortissima ma c'è l'incognita Primoz Roglic che, pur non potendo contare su compagni di squadra numerosi, avrà il dovere di provarci. Per gli italiani, speranze tutte su Caruso che, attualmente quinto, sarà chiamato ad una prova d'oroglio per provare un'eventuale epica impresa.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

