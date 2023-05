Il dramma di Geoghegan Hart, 4 ore di operazione per ricostruire anca e femore: “Sono devastato” Il ciclista britannico della INEOS, Tao Geoghegan Hart ha dovuto abbandonare il Giro d’Italia dopo una terrificante caduta in discesa nella 11a tappa, riportando la doppia frattura di femore e anca. Operato d’urgenza dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione.

La tremenda caduta al Giro d'Italia nel corso della 11a tappa ha avuto conseguenze devastanti per Tao Geoghegan Hart, il ciclista della INEOS che ha dovuto abbandonare la corsa rosa in ambulanza. Per lui un impatto violentissimo sull'asfalto in piena discesa, dopo aver perso il controllo della bici in curva e conseguente frattura dell'anca e del femore. Subito considerate gravi le sue condizioni, è stato sottoposto ad una lunghissima operazione chirurgica durata quattro ore in cui si sono ricomposte le ossa.

Scene drammatiche che si sono viste al Giro e che hanno coinvolto l'inglese che si era comportato benissimo in attesa di dire la propria sulle montagne. Aveva difeso la propria posizione in classifica nelle due cronometro, reggendo l'urto di Remco Evenepoel e poi, con il ritiro della maglia rosa per Covid, insieme agli altri della INEOS si era ritrovato in classifica generale tra i migliori alla vigilia delle Alpi. Poi, il destino beffardo che lo ha escluso dai giochi.

Geoghegan Hart ha dovuto lasciare la corsa trasportato in ambulanza tra urla strazianti e dolori su tutto il corpo, con il bollettino medico che non gli ha lasciato scampo: frattura di bacino e femore, che lo ha costretto all'operazione d'urgenza. Quattro ore di intervento per ricostruire la complessa frattura, restando sotto i ferri in sala operatoria fino a mezzanotte. Poi, il primo responso post operatorio da parte dell'ASL3 di Genova attraverso le note dell'equipe medica di Villa Sassi che hanno informato sull'esito dell'intervento esulle condizioni del corridore londinese.

"Il paziente è stato sottoposto in serata a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della complessa frattura del femore. L’intervento, eseguito dall’equipe del dottor Luca Pandolfo, direttore della struttura complessa Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Villa Scassi, ha avuto decorso regolare così come la fase post-operatoria. Il paziente – ha concluso il bollettino medico – è in buone condizioni fisiche e sta iniziando il percorso di mobilizzazione"

Non si sa ovviamente quanto potrà tornare in sella Geoghegan Hart, di certo non prima di due-tre mesi. Per lui, dunque, addio anche al prossimo Tour de France e a eventuali sogni di gloria. Una situazione che ha scosso nel profondo il classe 1995 che nel 2020 aveva trionfato proprio al Giro d'Italia imponendosi in due tappe. Subito prima dell'operazione, ripostando un tweet dall’account ufficiale del Giro con il video della sua caduta, aveva scritto un messaggio che ne delineava tutto il dramma sportivo e personale: "Sono devastato, ecco come è finito il mio Giro. Grazie a tutti per i messaggi e il supporto. Ero così entusiasta del resto di questa gara e ne ho amato ogni minuto. Arrivederci"