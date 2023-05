Giro d’Italia maledetto, tremende cadute per Geoghegan Hart e Rodriguez: vanno via in ambulanza L’11a tappa del Giro d’Italia contraddistinta da due tremende cadute. Geoghegan Hart e Rodriguez via con l’ambulanza.

A cura di Marco Beltrami

Un Giro d'Italia che sembra maledetto. Oltre ai tanti ritiri per il Covid, l'edizione 2023 della Corsa in rosa deve fare i conti con altre cadute. Terribile quella che ha coinvolto Geoghegan Hart, costretto inevitabilmente al ritiro quando era terzo in classifica. C'è grande apprensione sulle sue condizioni, dopo il tremendo impatto sull'asfalto. Pochi minuti dopo stessa sorte per Oscar Rodriguez.

La pioggia ha contraddistinto l'11a tappa del Giro d'Italia da Camaiore a Tortona, la più lunga. Ancora una volta strade rese molto complicate da percorrere per i ciclisti, soprattutto in discesa. Ecco allora l'ennesimo incidente sul Colla di Boasi, in fase di discesa. Un gruppo di atleti è finito per terra, sbattendo violentemente. Ad avere la peggio è stato Geoghegan Hart, che al contrario dei suoi colleghi è rimasto immobile sull'asfalto, accortosi immediatamente della gravità delle conseguenze dello schianto.

Il ciclista britannico ha subito ricevuto i soccorsi di colleghi e addetti ai lavori, che si sono resi immediatamente conto di non poterlo muovere. Infatti il campione dell'edizione 2020 del Giro d'Italia del team Ineos Grenadiers temendo anche infortuni molto gravi non si è mosso nel tentativo di evitare un peggioramento della situazione. I sanitari sono stati costretti a portarlo via con il "cucchiaio", cercando di non sottoporlo ad ogni minimo movimento per il trasporto sull'ambulanza.

Ritiro dal Giro d'Italia per il terzo in classifica, che come raccontato dalla Rai, ha lanciato un urlo disperato prima di partire alla volta dell'ospedale. In pochi minuti stravolta una stagione intera, con la speranza che gli infortuni rimediati non siano estremamente gravi. Si teme una frattura al bacino.

Purtroppo Geoghegan Hart non è stato l'unico a finire ko. Incredibile infatti quanto accaduto nei minuti successivi, in occasione di un'altra discesa. Oscar Rodriguez, probabilmente per un errore individuale, non è riuscito a tenere sotto controllo la sua bici ed è andato a finire contro un palo della segnaletica.

Un impatto che ha attutito il contatto arrivato dopo con lo spigolo di un'abitazione. Anche lui è stato portato via in ambulanza, molto dolorante. Si teme un altro infortunio grave.