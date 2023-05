Pinot e Cepeda si fanno i dispetti, Rubio vince a Crans Montana la 13ª tappa del Giro d’Italia La 13ª tappa del Giro d’Italia dura appena 80 km. A Crans Montana è Rubio a trionfare. Il colombiano sfrutta il lungo bisticcio tra Pinot e Cepeda.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Crans Montana il colombiano d'Italia Rubio sfrutta i dispettucci di Pinot e Cepeda e vince la 13ª tappa del Giro d'Italia 2023. Geraint Thomas resta saldamente in maglia rosa.

Una gestazione molto particolare quello di questa tappa. Prima del via si ritira Pedersen, il vincitore della tappa di Napoli, ma soprattutto arriva la notizia della morte del 25enne ciclista Arturo Gravalos, che aveva un brutto male. Ma prima delle 11 dopo una durissima e lunga discussione è cambiato il percorso della tappa a causa del maltempo. Il via addirittura programmato per le ore 15. I corridori in pullman superano il Gran San Bernardo.

La tappa parte da La Chable e arriva a Crans Montana, confermata anche la salita di Croix de Coeur. Sono 80 i km totali. Piuttosto velocemente quattro corridori tentano la fuga: Rubio, Cepeda, Gee e Thibaut Pinot, che vince il primo GPM. Il francese ha grande voglia, vuole vincere e guida questo gruppetto di fuggitivi che arriva ad avere fino a quasi 4 minuti di vantaggio sul gruppo della maglia rosa Geraint Thomas.

Leggi anche Nico Denz vince la 12ª tappa del Giro in una volata a tre. Maglia rosa sempre sulle spalle di Thomas

Pinot e Cepeda danno vita a un duello senza esclusione di colpi. Perché il francese prova spesso la fuga, ma il sudamericano lo riaggancia sempre e non gli dà il cambio. Volano parole grosse. Cepeda a circa cinque km dal termine prova lui la fuga, ma Pinot lo riprende. L'italiano Fortunato e Hugh Carthy escono dal gruppo e provano a staccare il gruppo maglia rosa e cercano di ridurre il gap dai fuggitivi, che nel frattempo sono diventati tre, perché il canadese Gee ha perso terreno.

Pinot e Cepeda continuano a bisticciare, lo fanno a lungo, si fanno i dispetti e così quando all'ultimo chilometro scatta Cepeda, Pinot lo insegue. I due così facendo di fatto perdono. Perché Rubio sfrutta il loro duello per allungare e vince la prima tappa della sua carriera al Giro d'Italia. Bravo il colombiano che vive in Italia, a Benevento. Resta in maglia rosa Geraint Thomas.