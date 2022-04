Formula 1 2022, oggi le prove libere e le qualifiche del GP Imola: orari TV8 e Sky e dove vederle

Oggi comincia ufficialmente il weekend del GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italy sul circuito di Imola, 4° round del Mondiale di Formula 1 2022. Programma rivoluzionato già dal venerdì con una sola sessione di prove libere nel primo pomeriggio e le qualifiche tradizionali (con Q1,Q2 e Q3) alle ore 17, anticipate di un giorno per far spazio alla Sprint Race, la prima dell'anno. Le qualifiche di oggi non andranno a delineare la griglia di partenza della domenica, bensì quella della Qualifica Sprint di domani.

La prima sessione di prove libere e le qualifiche del GP di Imola si possono vedere in diretta TV e in live streaming su Sky e Now a partire dalle 13.30 e dalle 17.00. Solo per le qualifiche è prevista anche la messa in onda in diretta in chiaro su TV8. Dopo Bahrain, Arabia Saudita e Australia, si apre in Italia il calendario delle gare europee della F1.

Grande attesa per le Ferrari con Charles Leclerc che, dopo due successi nelle prime tre gare, ci arriva da leader del Mondiale Piloti mentre Carlos Sainz andrà a caccia di riscatto dopo il deludente ritiro a Melbourne. Le ottime prestazioni della F1-75 che ha permesso ai due alfieri del Cavallino di lottare alla pari con le Red Bull di Verstappen e Perez e fare nettamente meglio delle Mercedes di Hamilton e Russell hanno creato grande entusiasmo tra i tifosi italiani pronti a riversarsi in massa sulle tribune dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per questo weekend.

Le prove libere 1 del Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola iniziano oggi alle ore 13.30. Si parte con le FP1 nel primo pomeriggio, per poi passare direttamente alle qualifiche tradizionali in serata, mentre la seconda e ultima sessione di libere andrà in scena sabato alle ore 12:30. Di seguito il programma completo delle prove libere del GP di Imola 2022:

Venerdì 22 aprile

Prove libere 1: 13:30 – 14:30 Sabato 23 aprile

Prove libere 2: 12:30 – 13:30

Nel GP dell'Emilia Romagna per la prima volta in stagione le qualifiche tradizionali con Q1, Q2 e Q3, si terranno al venerdì anziché al sabato. La qualifica assegnerà la pole position (per le statistiche) ma stabilirà la griglia di partenza della Sprint Race che per questo week end prenderà il suo posto al sabato pomeriggio e decreterà l'ordine di partenza della gara di domenica. Le qualifiche del GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italia di Formula 1 2022 andranno dunque in scena oggi alle ore 17.