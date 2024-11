F1 2024, oggi il GP Qatar: orari TV8 e Sky di prove libere e qualifiche sprint, dove vederle in TV

Si parte subito forte a Losail dove oggi andranno in scena le prove libere e le qualifiche sprint del GP del Qatar della Formula 1 2024. La giornata inizierà alle ore 14:30 con la prima e unica sessione di prove libere del weekend e proseguirà alle 18:30 con le qualifiche shootout che andranno a determinare le griglia di partenza della gara sprint di domani.

Tutto sarà trasmesso in diretta TV su Sky: FP1 e qualifiche sprint andranno in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (canali 201 e 207 del decoder satellitare) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené, accompagnati dagli interventi di Davide Camicioli, Ivan Capelli e Vicky Piria e dal paddock di Mara Sangiorgio. Analogamente, se in possesso di uno di questi abbonamenti, sarà possibile vedere in live streaming prove libere e qualifiche su Sky Go e NOW. Le qualifiche sprint del GP del Brasile di oggi saranno trasmesse anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) in differita domani, sabato 30 novembre, alle ore 13.