F1 2023, oggi il GP USA a Austin: orari TV8 e Sky di prove libere e qualifiche, dove vederle in TV

Oggi comincia ufficialmente il weekend del GP degli Stati Uniti sul circuito di Austin, diciottesimo round del Mondiale di Formula 1 2023. Programma rivoluzionato già dal venerdì con una sola sessione di prove libere nel tardo pomeriggio italiano e le qualifiche tradizionali (con Q1,Q2 e Q3) alle ore 23, anticipate di un giorno per far spazio al nuovo format della Sprint Race, la quinta dell'anno. Le qualifiche di oggi andranno a delineare la griglia di partenza della gara di domenica.

Le uniche prove libere del Gran Premio degli USA iniziano oggi alle ore 19.30. Si parte quindi con le FP1, per poi passare direttamente alle qualifiche tradizionali nella tarda serata italiana con inizio alle ore 23.00. Nel GP degli Stati Uniti infatti per la quinta volta nella stagione le qualifiche tradizionali con Q1, Q2 e Q3, si terranno al venerdì anziché al sabato e, con l'introduzione del nuovo format della Sprint Race, torneranno ad assegnare la pole position e a stabilire la griglia di partenza solo della gara di domenica.

Le prove libere e le qualifiche del GP degli USA della Formula 1 in programma oggi si possono vedere in diretta TV e in live streaming su Sky, SkyGo e NOW a partire rispettivamente dalle 19.30 e dalle 23.00. Solo per le qualifiche di scena ad Austin è prevista la messa in onda in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ma in differita alle ore 00.30.