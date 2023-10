Leclerc corre il GP Stati Uniti con un casco verde ispirato a Gianni Morandi Charles Leclerc negli Stati Uniti vivrà il 100° Gp da pilota della Ferrari. Il pilota monegasco celebra il weekend di Austin con un casco verde ispirato pure a Gianni Morandi.

A cura di Alessio Morra

Nel Gran Premio degli Stati Uniti Charles Leclerc vivrà il 100° weekend di Formula 1 da pilota della Ferrari e a Austin vuole tornare a lottare per il podio. Il pilota monegasco ha deciso di correre in America con un casco diverso, un casco verde che è stato ispirato anche da Gianni Morandi. Sì, proprio lui, il mito della canzone italiana.

Questo sarà il centesimo weekend per Leclerc con la Ferrari, ma non il centesimo Gp con la Rossa – perché a Monaco nel 2021 non riuscì a prendere il via (e sarebbe partito dalla pole position). Un traguardo che aveva dimenticato Leclerc che in ogni caso correrà con un casco speciale nel Texas. Un casco colorato di verde, che omaggia il football americano con la scritta: "Touchdown ad Austin". Ma non solo.

Leclerc, ragazzo sincero, candido, parlando con Sky ha dichiarato che aveva dimenticato che questo sarebbe stato il 100° weekend da pilota della Ferrari e per questo è rammaricato che manchi il rosso, ma è comunque felice del design che ha scelto: "Avevo dimenticato che questo era il mio centesimo gran premio con la Ferrari. Quindi questo design del casco non ha molto senso, ma è bellissimo! Guardate com’è verde!".

E poi ha rivelato che ha scelto il verde anche grazie a Gianni Morandi, o meglio a un brano del cantante nato a Monghidoro: "Sto cantando anche una canzone di Morandi, che parla di un prato verde dove nascono speranze. E quindi ho trovato la ragione per cui ho scelto un casco verde, perché non sapevo assolutamente della ricorrenza del centesimo GP. La speranza potrebbe essere il senso non voluto di questo casco".

Leclerc si riferisce a "Un mondo d'amore", popolarissima canzone del 1967 scritta da Franco Migliacci, scomparso recentemente, Sante Maria Romitelli e Bruno Zambrini e che ha avuto un successo enorme, talmente grande da essere canticchiata pure oggi, dopo oltre cinquant'anni, da Leclerc, che ha una forte passione per la musica. Il pilota della Ferrari quando vinse in Australia nel 2022 citò: "Povero Gabbiano" di Gianni Celeste e ha soprattutto pubblicato dei brani con il pianoforte, che sono anche su diverse piattaforme.