F1 2023, oggi il GP Monaco a Monte Carlo: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Le prove libere del GP di Monaco della Formula 1 2023 di oggi sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 di scena sul circuito di Monte Carlo sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené. Gli abbonati alla pay-tv possono guardare le prove libere di F1 di oggi e domani anche in live streaming tramite l'app SkyGo. La visione delle Libere è disponibile, previo acquisto del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere del GP di Monte Carlo invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita.