F1 2023, oggi il GP Abu Dhabi: orari TV delle prove libere e dove vederle in diretta

Dopo la vittoria di Verstappen a Las Vegas, la Formula 1 torna oggi negli Emirati Arabi per il GP Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2023. Ferrari a caccia del secondo posto nella classifica costruttori dopo il secondo posto di Leclerc nell'ultimo GP. Fp1 in programma alle ore 10:30, alle 14:00 le FP2. Diretta TV e streaming su Sky, mentre non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Gli orari TV del GP Abu Dhabi di Formula 1: a che ora iniziano le prove libere

Le prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi della Formula 1 2023 iniziano 0ggi alle ore 10:30 (ora italiana) con le FP1. Nonostante il fuso orario gli orari TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito di Yas Marina. L'inizio delle Libere 1 è difatti fissato alle ore 10:30 (ora italiana), cioè quando negli Emirati Arabi saranno le 13:30. Le FP2 invece andranno in scena quando in Italia saranno le 14:00 (le 17:00 locali). Alle ore 11:30 di domani invece avrà inizio la terza e ultima sessione di libere.

Ecco il programma completo delle prove libere del GP di Abu Dhabi della F1 2023:

Oggi

Prove libere 1: 10:30 – 11:30

Prove libere 2: 14:00 – 15:00

Prove libere 3: 11:30 – 12:30

F1 oggi, dove vedere in diretta TV su Sky e TV8 le prove libere 1 e 2

Le prove libere del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2023 sono trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky. È possibile vedere le FP1 e le FP2 della F1 di scena oggi a Yas Marina sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené e Matteo Bobbi. Gli abbonati possono anche guardare le prove libere di F1 anche in live streaming sull'app SkyGo. La visione delle Libere di Abu Dhabi è disponibile, previo acquisto del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere di oggi invece non si possono vedere gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita.

Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi della Formula 1 2023:

Oggi (FP1 e FP2)

FP1: ore 10.30 – diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

FP2: ore 14.00 – diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

