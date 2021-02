Genoa-Napoli è una gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Si gioca oggi sabato 6 febbraio 2021 allo stadio Luigi Ferraris di Genova con fischio di inizio alle 20.45: il match verrà trasmesso in diretta TV e in streaming da DAZN e sarà visibile per i clienti della piattaforma in possesso di smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti gli apparecchi collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno gustarsi la gara anche sul canale satellitare DAZN1, ovvero il canale 209, mentre i clienti che hanno sottoscritto anche un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

I rossoblù di Davide Ballardini vengono dalla vittoria di Crotone e non vogliono fermare la loro striscia positiva di partite senza sconfitte. Il Napoli nell’ultimo turno ha battuto in casa del Parma e poi ha pareggiato con l’Atalanta nella semifinale d’andata della Coppa Italia. Il Grifone ha 21 punti in classifica, 11 dei quali raccolti in casa (3 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte con 14 gol fatti e 16 subiti). Gli azzurri di Gattuso rispondono con 37, 18 raccolti in trasferta (6 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte con 16 gol fatti e 9 subiti). Ma nel mese appena concluso, gennaio 2021, i due club hanno corso tenendo quasi lo stesso ritmo.