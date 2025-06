Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi

Gravina deve fare in fretta per scegliere il nuovo CT dell'Italia e non sono molti i nomi rimasti sul tavolo: fino a qualche ora fa sembrava Stefano Pioli l'alternativa principale a Claudio Ranieri (che poi ha rifiutato), ma adesso il nome del tecnico emiliano (attualmente sotto contratto con l'Al Nassr per altri due anni, a 12 milioni netti a stagione) appare in calo. Resiste – a questo punto in pole – l'ex CT Roberto Mancini, mentre altre piste portano ad altri nomi ugualmente liberi in questo momento, come gli ex campioni del mondo di Berlino nel 2006 Daniele De Rossi, Rino Gattuso e Fabio Cannavaro.