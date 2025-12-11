Europa League
Celtic-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League

La diretta live di Celtic-Roma di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

11 Dicembre 2025 20:00
Ultimo agg. 20:02
La diretta live della partita Celtic-Roma per la sesta giornata di Europa League. Le due squadre vogliono assicurarsi un posto negli spareggi per gli ottavi di finale della competizione: entrambe le squadre vengono da due brutte sconfitte in campionato e cercano il modo di rialzarsi subito per chiudere al meglio il 2025 in Europa. Diretta TV su X e in streaming su Sky.

20:01

Le formazioni ufficiali di Celtic-Roma

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. Allenatore. Nancy

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

20:00

Dove vedere Celtic-Roma di Europa League in TV e streaming

La sfida tra Celtic-Roma sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky: i tifosi potranno così sintonizzarsi ai canali 201 o 252, rispettivamente Sky Sport Uno e Sky Sport. Per lo streaming invece c'è a disposizione l'app SkyGo oppure NOW.

