L'ultimo giorno di mercato per la Roma si chiuderà con due grandi acquisti. La società giallorossa ha praticamente definito un doppio colpo di grande valore, che contribuirà ad alzare sensibilmente il livello della squadra. In un solo giorno Fonseca avrà il rinforzo tanto atteso in difesa e una ciliegina per l'attacco: Chris Smalling, a lungo inseguito per tutta l'estate, rientrerà a titolo definitivo dal Manchester United per circa 15 milioni; Stephan El Shaarawy rientrerà per un anno in prestito secco dallo Shanghai Shenhua, con parte dell'ingaggio pagato dal club cinese.