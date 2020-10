Tutto sembrava fatto, definito, ma dopo la chiusura ufficiale del mercato è nato il "caso Smalling". Nel tardo pomeriggio la Roma aveva raggiunto l'accordo con il Manchester United per il ritorno del difensore inglese ma dopo la firma dei contratti e le voci che si rincorrevano in merito alla chiusura della trattativa è arrivata la doccia fredda. Dopo la chiusura della porte e la fine della operazioni di mercato sono arrivate tutte le ufficializzazioni dei trasferimenti ma manca quella di Chris Smalling alla Roma: la società giallorossa ha fatto trapelare la notizia di aver caricato il contratto nel TMS entro le ore 20.00, termine ultimo per il deposito dei contratti, ma l'ufficialità del deposito da parte della Lega Calcio perché pare che sia stata inviata la documentazione non completa. Un vero e proprio giallo dopo che c'era stata l'intesa totale sulle cifre e sui dettagli tra tutte le parti ma la comunicazione per la chiusura dell'operazione non è ancora arrivata.

Sul sito della Lega tra i contratti di oggi non compare ancora quello di Smalling e a Trigoria i dirigenti della Roma sono tutti in ufficio, convinti che i documenti siano in ordine ma l’ufficialità non c'è. La trattativa secondo il club giallorosso e la Lega di Serie A si sarebbe chiusa per tempo con i documenti depositati entro il termine stabilito ma manca l'approvazione della FIGC essendo un trasferimento internazionale: la Federcalcio sta valutando i carteggi da allegare per il deposito del contratto ma sembra che all'interno della documentazione non fosse presente l'indice di liquidità, una delle voci più importanti.

Intanto il difensore britannico domani è atteso a Roma ma, al momento, non ci sono conferme in merito alla sua possibilità di essere un calciatore della Roma anche questa stagione. Un vero e proprio giallo arrivato negli ultimi minuti di mercato.