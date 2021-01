Tiago Pinto dopo esser guarito dal Covid-19 si è già rimesso a lavoro per regalare almeno due rinforzi al tecnico della Roma Paulo Fonseca. Per quanto riguarda il terzino destro il nuovo dg giallorosso è in trattativa con il River Plate per il 23enne argentino Gonzalo Montiel per il quale il club capitolino ha già offerto 7 milioni di euro. La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore data l'eliminazione dei Millionarios dalla Copa Libertadores. Per quanto riguarda il rinforzo in attacco i nomi più caldi sono sempre quelli dell'ex Stephan El Shaarawy che potrebbe svincolarsi dallo Shanghai Shenhua grazie ad una clausola che gli consentirebbe di invalidare l'accordo con il club cinese in caso di mancato adattamento al calcio cinese e quello del brasiliano Bernard dell'Everton. Intanto il nuovo direttore generale lavora anche per la Roma del futuro: intrapresi i contatti con l'entourage dell'esterno brasiliano del Porto Otavio che si svincolerà dal club portoghese a parametro zero il prossimo 30 giugno.