Diego Perotti sta vivendo l'ennesimo momento buio della sua carriera. L'argentino, di proprietà della Roma, ma ceduto in prestito al Fenerbahce, ha rimediato la rottura quasi totale del legamento del ginocchio. A confermare l'esito del terribile infortunio del giocatore, accaduto nel corso del derby contro il Besiktas, lo stesso Emre Belozoglu, direttore sportivo dei turchi che ha evidenziato dettagli particolari riguardanti lo stop del giocatore: "Infortuni di questo tipo succedono solo negli incidenti stradali". Una frase che descrive al meglio la gravità del problema al giocatore argentino che potrebbe star fermo dai 5 agli 8 mesi.

È probabile che il giocatore debba sottoporsi ad un intervento chirurgico che, a meno di clamorosi recuperi lampo, non gli consentirebbe di concludere la stagione. A questo punto si apre uno scenario interessante dal punto di vista del contratto stipulato dalla Roma con il Fenerbahce. L'infortunio infatti non preoccupa il club turco: "Grazie all’accordo che abbiamo fatto il giocatore non avrà un peso finanziario per noi” ha detto Emre. Infatti la particolarità dell'accordo mette nelle condizioni la Roma di pagare lo stipendio al giocatore o di riportarlo nella capitale.

Infortunio di Diego Perotti: la Roma pagherà lo stipendio

“Perotti ha riportato la rottura quasi totale del legamento del ginocchio e abbiamo comunicato già la cosa al suo entourage". Così Emre Belozoglu ha raccontato i dettagli del terribile infortunio all'argentino. In caso di intervento chirurgico, la sua stagione potrà definirsi conclusa. Si deciderà insieme allo staff sanitario, ma nel frattempo questo stop potrebbe incidere anche sul bilancio della Roma. Secondo quanto dichiarato anche da ‘Forzaroma' nelle ultime settimane, il giocatore potrebbe pesare sulle casse del club giallorosso.

Al momento della definizione dell'affare in prestito con i giallorossi, il Fenerbahce aveva stipulato un accordo con la società capitolina secondo il quale, solo in caso di disputa del giocatore di almeno 15 partite i turchi avrebbe pagato l'intero ingaggio del centrocampista, in caso contrario sarebbe stata la Roma a contribuire. A questo punto, con i tempi di recupero che si prospettano, la Roma rischia di doversi sobbarcare quasi sicuramente i 2,5 milioni di euro d'ingaggio del giocatore. Il giocatore ha segnato 3 gol in 4 partite nel campionato turco.

Gli scenari che si prospettano a questo punto sono i seguenti: permanenza in Turchia o ritorno a Roma se i tempi di recupero dovessero essere quelli indicati (per la Roma cambierebbe poco a quel punto). Quest'ultima ipotesi sembra essere, in questo momento infatti, quella più plausibile anche per lo stesso Fenerbahce che potrà così liberare un posto per un altro giocatore, nonostante il rammarico per aver perso un ottimo elemento: "Diego ha fatto vedere a tutti il suo livello quando ha giocato – ha sottolineato Emre – ma purtroppo lo ha potuto fare davvero poco".