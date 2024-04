Incidente all’Amstel Gold Race femminile, gara fermata: scontro tra auto e moto, grave un poliziotto

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Giornata di Ardenne, con l'Amstel Gold Race che si è presa l'intera scena odierna per la gara femminile e maschile. Due appuntamenti che catalizzano l'attenzione degli appassionati per il primo di un trittico sulle strade d'Olanda che poi proseguirà con la Freccia Vallone e la Liegi-Baston-Liegi. Purtroppo, però, la gara delle donne è stata oggetto di una gravissimo incidente che ha visto la neutralizzazione della corsa, poi ripresa su un tracciato finale più corto. Su una salita, scontro tra un'auto e la moto di un poliziotto che, stando alle prime informazioni, è ricoverato in condizioni gravi.

Momenti drammatici durante l’Amstel Gold Race 2024 femminile che si sta svolgendo oggi. A causa di un incidente sulla salita del Bergseweg la corsa è stata fermata. Stando alle prime informazioni l'impatto non ha coinvolto le cicliste ma avrebbe visto un’automobile scontrarsi con un motociclista della polizia che precedeva la gara come da prassi. L'incredibile incidente ha costretto gli organizzatori a fermare la corsa per permettere l'arrivo dei mezzi di soccorso sul posto dove è stato trasportato in condizioni serie il poliziotto in ambulanza per ulteriori controlli in ospedale.

La corsa è stata neutralizzata perché non sarebbero potute passare le ambulanze su un tratto di gara che è rimasto chiuso. Il drammatico incidente ha avuto effetto anche sulla corsa maschile, che avrebbe dovuto affrontare il Bergseweg come terza asperità di giornata, dopo poco meno di 50 chilometri dal via, ma che è stata costretta a cambiare tracciato e ha così dovuto percorrere una strada alternativa saltando la salita.

"La corsa femminile dell'Amstel Gold Race è stata interrotta sul Bergseweg tra Voerendaal e Ubachsberg dopo un incidente tra un agente della polizia motociclista e un'autovettura" ha comunicato con una nota ufficiale l'organizzazione dell'Amstel. "Il percorso della gara maschile è stato immediatamente deviato, consentendo loro di proseguire la corsa secondo il normale orario. Dopo un lungo ritardo il gruppo femminile è stato neutralizzato e portato dal Bergseweg ai piedi del Sibbergrubbe. In cima al Sibbergrubbe la corsa femminile verrà portata al traguardo il più velocemente possibile. Una volta arrivati ​​al traguardo vedremo quanti giri locali con Cauberg, Bemelerberg e Geulhemmerberg le donne potranno ancora percorrere".

Dopo il percorso neutralizzato fino al traguardo di Vilt, è ripresa la corsa femminile con un percorso di tre giri di complessivi 55 chilometri, un circuito finale che comprende il Cauberg (0,8 km al 6,6%), Geulhemmerberg (0,7 km al 6,6%) e il Bemelerberg (1 km al 4,4%).