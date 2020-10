Ultimo giorno di calciomercato molto intenso per il Napoli, che ieri non è sceso in campo contro la Juventus in campionato e pare destinato a perdere 3-0 a tavolino. Oggi il francese Bakayoko effettuerà le visite mediche. L'ex Milan arriva in prestito dal Chelsea e sarà l'ultimo colpo del mercato dei partenopei. Il d.s. Giuntoli nelle prossime ore cercherà di sfoltire la rosa. Impresa tutt'altro che semplice. Milik alla fine dovrebbe restare, anche se non fa più ufficialmente parte del gruppo azzurro. Difficile possa finire all'Everton. In lista di sbarco ci sarebbe anche Fernando Llorente, che ha ricevuto un'importante offerta da parte dello Spezia, ma che vorrebbe tornare in Spagna.

Ufficialmente sono sul mercato anche gli algerini Ghoulam e Ounas, che alla fine però dovrebbero entrambi rimanere al Napoli, come Malcuit. Alcuni tra loro anche in caso di permanenza al Napoli comunque non sarebbero inseriti nella lista dei 25 per la Serie A di Gattuso, perché il Napoli ha tanti calciatori e qualcuno è costretto dunque a rimanere fuori dalla lista. Mentre il grande ex Callejon dovrebbe tornare in Serie A, lo spagnolo firmerà per la Fiorentina che lo ha scelto come successore di Federico Chiesa.