Tiémoué Bakayoko è un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista francese di proprietà del Chelsea torna dopo due anni in Italia e lo farà alle dipendenze di quello che è stato il suo tecnico al Milan, ovvero Gennaro Gattuso. Il club azzurro ha chiuso la trattativa per il calciatore classe 1994 basandosi sulla formula del prestito annuale che verrà a costare 2 milioni e soltanto una parte dell'ingaggio dell'ex Milan da 3,5 milioni, che dunque sarà diviso con la squadra britannica.

Il calciatore nato a Parigi è arrivato ieri in Italia e dopo aver effettuato le visite mediche ha firmato il contrato con la sua nuova squadra. Bakayoko è stato accostato a più riprese al Milan in questa sessione di mercato ma con un vero e proprio blitz il Napoli è riuscito a soffiarlo al club meneghino e a inserire nel roaster un calciatore con delle caratteristiche molto diverse da quelli già alle dipendenze di Gattuso.

Alla fine, dunque, ce l'ha fatta il Napoli al fil di lana, in serata di lunedì 5 ottobre, ultimo giorno utile di calciomercato, che si aggiudica un giocatore di sostanza, personalità ed esperienza per i prossimi 12 mesi, poi si tornerà a discutere con i londinesi per l'eventuale futuro del calciatore il cui ingaggio sarà suddiviso tra Chelsea e Napoli.

Anche il Napoli, dopo l'annuncio della Lega Calcio Serie A, ha confermato ufficialmente la conclusione positiva della trattativa attraverso i propri canali formali sia social sia sul sito del club. E lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto consegnare il suo personale saluto all'oramai ex Chelsea "Benvenuto Timeoue" attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter.

Il comunicato ufficiale del Napoli