Malcuit sarà ceduto, non passerà alla Fiorentina, che dovrebbe prendere Conti del Milan. Il francese è a un passo dal Parma, che ha trovato l'intesa con il Napoli, ma ora deve trovarla con il giocatore che comunque sembra a un passo dal dire sì. Resterà invece in azzurro Fernando Llorente, che è stato ufficialmente tolto dal mercato. Sicuramente non arriveranno in azzurro né il difensore Lyanco né il francese Meité dal Torino, che invece dal Napoli potrebbe prelevare invece il centrocampista slovacco Lobotka, ora fuori dai radar con Gattuso e che potrebbe continuare la sua stagione in granata e sarebbe un rinforzo importante per la squadra di Giampaolo che lotta per non retrocedere. Per Zaccagni l'affare procede spedito, anche se tutto sarà rimandato alla prossima stagione, mentre è da escludersi la trattativa per lo scozzese Tierney dell'Arsenal.