In casa Napoli si lavora ancora sulle cessioni. Il nome più caldo è quello di Milik il futuro del quale però è ancora un'incognita. Il Tottenham che sembrava in pole per il polacco si è defilato, con Mourinho che vuole puntare sull'ex azzurro Vinicius, attualmente al Benfica. Diverse ipotesi per Milik ora, tra cui anche il Psg. Nel frattempo gli azzurri valutano anche le proposte per Younes e Hysaj, con il primo che ha molto mercato in Bundesliga. Tutto fermo per Koulibaly, che sembra destinato alla permanenza. Su Llorente spuntano gli spagnoli dell'Eibar.