Dopo aver acquistato Meité dal Torino, che ha esordito già contro il Cagliari, il Milan si appresta a ufficializzare altre due trattative. Il direttore sportivo dei rossoneri Paolo Maldini prima del Monday Night, vinto per 2-0 dai rossoneri, ha ufficializzato l'acquisto di Mandzukic, che nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto di 18 mesi. Il croato sarà la riserva di Ibrahimovic e darà forza e gol oltre a tantissima esperienza alla squadra rossonera che vuole vincere lo scudetto. Ma non è finita. Perché dal Chelsea potrebbe arrivare molto presto il giovane difensore Tomori, che il Milan voleva già prelevare la scorsa estate, arriverà in prestito.