Jans-Petter Hauge sarà un calciatore del Milan: ormai manca solo l'ufficialità, ma l'ex attaccante del Bodo/Glimt ha firmato il contratto quinquennale ieri a Casa Milan con l'amministratore delegato Ivan Gazidis dopo aver effettuato le visite mediche.

Intanto il club rossonero ha accolto con piacere l'ufficialità dell'acquisto di Lucas Paquetà da parte dell'Olympique Lione per 21 milioni di euro: i rossoneri sono riusciti a strappare anche una percentuale sulla futura rivendita ma con questa cifra stanno già pensando a come intervenire sul mercato. Ci sono due nomi cerchiati in nero sulla lista del club rossonero: si tratta di Milenkovic e Soumaré. Il sogno di Maldini e soci per la difesa è il giocatore della Fiorentina ma il club viola continua a sparare troppo alto e il Milan sta valutando altri profili. C'è l'idea Ajer del Celtic ma una nuova pista porta a Berat Djimsiti dell’Atalanta. Maldini avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, stando a quanto riferisce Tuttosport, ma mancano pochi giorni alla fine del mercato e bisogna capire se la Dea è disposta a privarsi del classe 1993.

Per quanto riguarda l'arrivo del nuovo mediano, l'operazione sarebbe legata alla cessione di Krunic, che piace a Friburgo e Torino. La dirigenza del Milan continua a pensare all’idea Bakayoko ma le alte richieste del Chelsea e l’inserimento del PSG nella corsa al giocatore ha complicato ulteriormente l’affare. Intanto nelle ultime ore sarebbe emerso un retroscena su Boubakary Soumarè: Milan e Lille avevano trovato a inizio settembre l’accordo per il passaggio del mediano in rossonero ma il centrocampista però ha preferito declinare in quanto vorrebbe andare a giocare in Premier League.