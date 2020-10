Terzo appuntamento stagionale per il Milan di Stefano Pioli in Europa e sfida in terra di Portogallo per sognare il proseguimento in Europa League. Rio Ave-Milan è una partita valida per il terzo turno preliminare di Coppa, in programma alle ore 21 all'Estadio do Rio Ave e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN per i soli abbonati. La piattaforma detiene i diritti di Europa League e seguirà la partita con ampi pre e post partita. Per chi non potesse seguire Rio Ave-Milan in televisione può farlo in streaming. Collegandosi ad internet è possibile scaricare l'apposita app di DAZN per seguirea partita in diretta web sia sul proproo pc sia sui devices.