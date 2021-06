La Juventus ha ripreso i contatti con la Roma per Edin Dzeko, il bosniaco che da un paio di sessioni di mercato orbita attorno all'universo bianconero. Per l'attacco però resta tutto indefinito perché si dovrà capire il futuro di Cristiano Ronaldo: qualora dovesse lasciare Torino le attuali voci si potrebbero trasformare in trattative concrete. Come per Vlahovic della Fiorentina, il cui prezzo è stato definito attorno ai 60 milioni o per il sogno (proibito) Gabriel Jesus.

Intanto, si studiano le mosse di centrocampo dove Allegri vorrebbe cambiare alcuni elementi: Arthur potrebbe essere ceduto, piace l'idea di un ritorno di Pjanic dal Barcellona, si parla di Locatelli del Sassuolo sul quale però c'è molta concorrenza. Per Donnarumma, davanti all'offerta monstre del Psg, la Juve tirerà probabilmente i remi in barca non avendo necessità primaria di risolvere il problema tra i pali.