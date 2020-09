I bianconeri che hanno vinto 3-0 contro la Sampdoria nella prima di Serie A nei prossimi giorni definiranno alcune trattative di mercato. Luca Pellegrini sarà ceduto, forse alla Fiorentina, mentre pure De Sciglio potrebbe andare via. In arrivo due punte, una di primissima fascia che non sarà Suarez. L'uomo mercato della Juventus ha dichiarato pubblicamente che né lui né gli altri dirigenti bianconeri stanno cercando di acquistare Luis Suarez. Anche se contestualmente non si può escludere tutto a priori, perché l'affare per Dzeko sembra sempre più vicino a chiudersi, ma poi puntualmente salta qualcosa e tutto si rinvia. E domenica prossima c'è anche Roma-Juventus con il bomber bosniaco che potrebbe vestire un'altra maglia, e senz'altro sarebbe un piccolo choc sportivo per i tifosi giallorossi vedere Dzeko in bianconero.