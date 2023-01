Calciomercato, ultime news in diretta: Vasquez è del Milan, l’Inter offre il rinnovo a de Vrij e Skriniar

Le notizie di calciomercato oggi 4 gennaio e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: La Juventus attende. Senza cessioni non ci saranno acquisti. Ed è arrivata un'importante offerta del Bournemouth per l'americano McKennie, se partirà allora il tecnico Allegri potrebbe avere un giocatore in più. Pure l'Aston Villa ha chiesto informazioni sul centrocampista a stelle e strisce. Verso la cessione in prestito i giovani Aké e Barbieri.

Milan news: Da quando ci sono Maldini e Massara sul ponte di comando i colpi di mercato sono stati tutti mirati. L'ufficialità del portiere colombiano Devis Vasquez è già arrivata. Il numero uno indosserà la maglia numero 77. Non è da escludere che sul finora della campagna acquisti ci possa essere un altro innesto.

Mercato Inter: I nerazzurri non dovrebbero toccare nulla. Però si lavora tanto in fase di mercato. Innanzitutto c'è da trovare l'accordo per il rinnovo con Milan Skriniar, che sente sempre le lusinghe del Psg. Situazione pressoché identica per Dumfries, che piace al Chelsea. Offerto il rinnovo pure a de Vrij. Se arrivassero offerte l'Inter le valuterebbe solo per Gosens e Correa.

Calciomercato Roma: Ufficializzato l'acquisto del norvegese Solbakken, la Roma per ora si concentra sul campionato, ma resta vigile sul mercato. I giallorossi potrebbero puntellare la rosa, soprattutto con un colpo in difesa. Belotti resterà, anche se finora non ha convinto.

Calciomercato Napoli: La squadra capolista non dovrebbe fare molto in questa sessione di gennaio. Lo scambio di terzini con la Sampdoria dovrebbe esserci, ma l'ufficialità non è imminente. Zanoli verso il prestito in blucerchiato, Bereszynski in azzurro. Sirigu ha diverse richieste, come Demme. Ma non sembrano vicini alla cessione.

