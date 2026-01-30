Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter si fionda su Norton-Cuffy e stringe per Perisic. Juve, Zirkzee piano B

Le ultime notizie di calciomercato oggi 30 gennaio 2025 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

L'Inter sta trattando l'acquisto a titolo definitivo di Norton-Cuffy dal Genoa e nel frattempo spinge per il ritorno di Perisic dal PSV. L'esterno inglese però è conteso anche dalla Juventus. Bianconeri che nel frattempo seguono la pista Kolo Muani che sembra diventare sempre più difficile come obiettivo e per questo il ds Ottolini ha messo nel mirino Zirkzee come piano B. Sullo sfondo anche Duran del Fenerbahçe.

Il Napoli invece vuole chiudere per Sulemana dell'Atalanta, per il quale offre un prestito oneroso importante (circa 3 milioni) con diritto di riscatto ma anche Alisson Santos dello Sporting. La Roma oltre a Carrasco continua a seguire la pista che porta al nome di Fortini della Fiorentina.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato