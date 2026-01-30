Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter si fionda su Norton-Cuffy e stringe per Perisic. Juve, Zirkzee piano B

Le ultime notizie di calciomercato oggi 30 gennaio 2025 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
L'Inter sta trattando l'acquisto a titolo definitivo di Norton-Cuffy dal Genoa e nel frattempo spinge per il ritorno di Perisic dal PSV. L'esterno inglese però è conteso anche dalla Juventus. Bianconeri che nel frattempo seguono la pista Kolo Muani che sembra diventare sempre più difficile come obiettivo e per questo il ds Ottolini ha messo nel mirino Zirkzee come piano B. Sullo sfondo anche Duran del Fenerbahçe.
Il Napoli invece vuole chiudere per Sulemana dell'Atalanta, per il quale offre un prestito oneroso importante (circa 3 milioni) con diritto di riscatto ma anche Alisson Santos dello Sporting. La Roma oltre a Carrasco continua a seguire la pista che porta al nome di Fortini della Fiorentina.
Mateta è un obiettivo di mercato del Milan, può arrivare subito
Il Milan ha fatto giganteschi passi in avanti per Jean-Philippe Mateta. L'accordo da 30 milioni di euro con il Crystal Palace è stato già trovato. I londinesi hanno già trovato il sostituto, Strand-Larsen. Il francese potrebbe arrivare già in questa sessione di mercato.
Sulemana al Napoli, cosa manca per chiudere
Il Napoli è su Sulemana ma l’Atalanta non ha ancora aperto definitivamente al diritto di riscatto e continua a chiedere obbligo a tutti. I partenopei però spingono per quella tipologia di formula con un prestito oneroso a 3 milioni con diritto per giocatore. Il suo futuro può essere legato a quello di Lookman
L'altro nome su cui lavora il ds Manna è quello di Alisson Santos dello Sporting. Il giocatore si è distinto nel pazzo martedì di Champions segnando il gol decisivo per la qualificazione del club nelle prime 8 di Champions. In questo momento manca l'accordo sulle cifre e la richiesta per il prestito oneroso è più alta.
Calciomercato Juventus, bianconeri tra Kolo Muani e Zirkzee
La Juventus sta stringendo per prendere Kolo Muani dal Tottenham. Il club bianconero cercherà di insistere con il club londinese che in questo momento si è opposto alla richiesta dei bianconeri. Ottolini punta anche sulla forte della volontà del giocatore di vestire di nuovo la maglia della Vecchia Signora. Nel frattempo però ecco che spunta l'ipotesi Zirkzee come possibile soluzione alternativa.
Il giocatore sembra essere fuori dal Manchester United di Carrick e vorrebbe tornare in Italia dopo il noto interessamento della Roma nelle settimane passate. In casa bianconera spunta poi un colpo last minute che potrebbe essere rappresentato da Celik della Roma. L'esterno è in scadenza di contratto con i giallorossi a giugno e potrebbe diventare un'occasione in vista della prossima stagione.
L'Inter su Norton-Cuffy, trattativa con il Genoa
L'Inter sta trattando l'acquisto a titolo definitivo di Norton-Cuffy dal Genoa. In nerazzurri si sono inseriti tra Juventus ed Everton per cercare di trovare un accordo con il club ligure. Non è chiaro se si tratti di un sostituto di Dumfries o un'alternativa a Perisic. Per l'esterno croato il ritorno sembrava scontato ma il PSV sta facendo muro nonostante la pressione del giocatore affinché l'operazione vada a buon fine. In attacco invece i nerazzurri proseguono spediti verso Diaby che pur di accettare sarebbe pronto ad abbassarsi l’ingaggio ma l’Al-Ittihad fa muro.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 30 gennaio
L'Inter si inserisce a sorpresa nella corsa per l'esterno inglese del Genoa, Norton-Cuffy. I nerazzurri potrebbero scatenare un'asta che coinvolgerebbe anche Juventus ed Everton interessate all'esterno destro. L'Inter nel frattempo sta provando a stringere per il ritorno di Perisic dal PSV. Gli olandesi però fanno ancora muro. Per quanto riguarda la Juventus invece la priorità resta l'attacco. Kolo Muani sembra più lontano mentre il piano B potrebbe portare al nome di Zirkzee. Sullo sfondo Duran. Il Napoli invece punta Sulemana dall'Atalanta e tiene d'occhio anche la pista che porta a Alisson Santos dello Sporting. La Roma può provare a chiudere per Fortini e Carrasco.