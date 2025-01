Calciomercato, news di oggi in diretta: Napoli tra Garnacho e Adeyemi, Juve su Todibo. Il Milan non molla Gimenez

Le ultime notizie di calciomercato oggi venerdì 24 gennaio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. Il Napoli continua a lavorare su due fronti: Garnacho e Adeyemi. Le difficoltà di arrivare all'argentino per via del prezzo fissato dal Manchester United hanno portato Manna a virare sul tedesco del Dortmund. Si lavora a oltranza. In casa Juve torna di moda l'idea Todibo già trattato in estate. Il Milan invece non molla Gimenez. L'Inter lavora per giugno ai colpi Beukema, Lucumì e Nico Paz.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

12:00 Calciomercato Inter, tre colpi per giugno. C'è anche Nico Paz nel mirino L'Inter lavora a fari spenti in questo mercato di gennaio. I nerazzurri starebbero pensando ad anticipare i tempi sfruttando questa sessione di trasferimento per mettere a segno colpi importanti da avere già a disposizione a giugno. Una manovra adottata spesso da Marotta ai tempi della Juventus. In tal senso nel mirino, per giugno, ci sono due difensori del Bologna, l'olandese Sam Beukema e il colombiano Jhon Lucumì. Secondo Sky l'Inter segue anche il talento del Como Nico Paz: sul giocatore c'è però da fare i conti con il diritto di recompra del Real Madrid. A cura di Fabrizio Rinelli 11:59 Gollini alla Roma, è ufficiale: la formula e i dettagli dell'operazione Pierluigi Gollini è un nuovo giocatore della Roma. Il portiere ha salutato il Genoa per sposare la causa giallorossa ed è stato acquistato dall'Atalanta a titolo definitivo. Attraverso un comunicato è stato annunciato il suo trasferimento nella Capitale. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Pierluigi Gollini dall'Atalanta. Classe 1995, il portiere ha collezionato 139 presenze in Serie A vestendo le maglie di Hellas Verona, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Genoa. In giallorosso indosserà il numero 95. Benvenuto a Roma, Pierluigi!" A cura di Vito Lamorte 11:45 Calciomercato Milan, Gimenez resta un obiettivo concreto in attacco Il Milan non molla Santiago Gimenez. I rossoneri vogliono l'attaccante del Feyenoord protagonista in Champions contro il Bayern nell'ultimo turno. I rossoneri, attraverso l'agente del giocatore, provano a fare leva con il Feyenoord. Al momento la squadra olandese tiene duro, ma il Milan non sembra intenzionato a volersi arrendere. Gli olandesi chiedono almeno 40 milioni di euro e, inoltre, non intendeno privarsene a stagione in corso, soprattutto considerando la possibilità di giocarsi il posizionamento tra le prime otto di Champions nell'ultima partita in casa del Lille. A cura di Fabrizio Rinelli 11:30 Calciomercato Juventus, torna di moda l'idea Todibo per la difesa La Juventus dopo aver ufficializzato l'arrivo di Kolo Muani e aver chiuso l'affare Renato Veiga col Chelsea, prova anche un altro colpo in difesa, ovvero quello che porta al nome del francese Todibo che il West Ham aveva soffiato a Giuntoli in estate. Il difensore ora però vorrebbe il trasferimento e si cerca un accordo in prestito. Gli inglesi vorrebbero un obbligo di riscatto, la Juve si limita al diritto. Il West Ham manterrebbe l'obbligo di riscatto nei confronti del Nizza sperando che con un prestito la Juve poi possa pensare di acquistarlo a titolo definitivo. A cura di Fabrizio Rinelli 11:15 Calciomercato Napoli, trattative a oltranza per Garnacho e Adeyemi Il Napoli dopo la cessione di Kvara al PSG sta cercando di trovare un sostituto degno del georgiano da regalare a Conte. I nomi per cui si sta trattando sono quelli di Garnacho del Manchester United e Adeyemi del Borussia Dortmund. Per l'argentino gli inglesi sono fermi alla richiesta di 65 milioni di euro mentre gli azzurri sono fermi a 50. Secondo Sky il ds Manna sta così lavorando per dare a Conte Adeyemi: l'accordo con il Borussia Dortmund c'è, il giocatore tedesco ha avuto un contatto diretto con l'allenatore del Napoli ma non ha ancora dato via libera al trasferimento. Anche il Chelsea sul giocatore. In difesa la Fiorentina non apre ancora al prestito di Pongracic. A cura di Fabrizio Rinelli