Calciomercato, news di oggi in diretta: Correa vicino al Marsiglia, Sanchez torna all’Inter. Bonucci-Union Berlin, si tratta

Le ultime notizie di calciomercato oggi 24 agosto e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. Qui il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

Calciomercato Inter: Correa dovrebbe diventare un calciatore dell'Olympique Marsiglia e porterebbe Alexis Sanchez subito in nerazzurro. Pavard attende solo che il Bayern Monaco riesca a completare la difesa per approdare a Milano.

Calciomercato Juve: se parte Moise Kean i bianconeri hanno già bloccato Morata per sostituirlo. Lukaku è sempre un pensiero per Allegri e i bianconeri aspetteranno fino alla fine del mercato per vedere se può arrivare in prestito. Bonucci-Union Berlino: si può chiudere.

Calciomercato Roma: Lukaku è una suggestione per i giallorossi dopo che la trattativa con l'Atalanta per Zapata si è fermata ma, almeno per ora, non c'è apertura per il prestito. La società capitolina aspetterà fino agli ultimi giorni della sessione per capire se tentare l'affondo.

Milan news: rossoneri alla ricerca di un giovane attaccante, con Colombo che è pronto a partire nonostante la dirigenza vorrebbe provar e a tenerlo. Contatti con il PSG per Ekitike, che può arrivare in prestito. Saelemaekers piace al Betis. Krunic sempre nel mirino del Fenerbahçe.

Mercato Napoli: il trasferimento di Gabri Veiga si è bloccato ma ci sono tutte le carte per poterlo vedere presto in azzurro. Demme sempre più vicino all'addio. Zielinski vicino al rinnovo, Lozano partirà a gennaio.

Lazio ultime news: Matteo Guendouzi, centrocampista dell'Olympique Marsiglia, è il nome nuovo per la mediana di Sarri. Il secondo portiere sarà Sepe dopo il ‘no' di Lloris.

0