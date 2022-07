Calciomercato, ultime news in diretta: oggi Bremer alla Juve e Dybala alla Roma, il Milan a oltranza per De Ketelaere

Le notizie di calciomercato oggi 20 luglio e le trattative di Milan, Inter, Juve e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: i bianconeri non hanno perso tempo per rimpiazzare Matthjis de Ligt al centro della difesa, investendo gran parte dei soldi incassati dal Bayern Monaco per convincere velocemente il Torino e Bremer che la loro offerta era migliore di quella dell'Inter, bruciata proprio quando pensava di poter chiudere l'operazione. Il brasiliano è costato 41 milioni più 9 di bonus, in una vera e propria asta di cui ha beneficiato anche il giocatore, visto che andrà a guadagnare 6 milioni a stagione. Ieri sera Bremer è arrivato a Torino: comincia per lui l'avventura dall'altra parte della città della Mole.

Milan news: Charles De Ketelaere resta l'obiettivo primario per i rossoneri sulla trequarti. Per cercare di smuovere l'operazione, dopo aver ottenuto il sì del giocatore, oggi Maldini e Massara voleranno in Belgio per parlare col Club Brugge e riuscire a trovare un'intesa sul prezzo del cartellino. L'offerta del Milan è di 32 milioni inclusi bonus e da lì non rilanceranno, contando sulla volontà del ragazzo che preferisce la destinazione rossonera a Leeds e Newcastle che sono interessate dalla Premier. Sullo sfondo resta sempre Ziyech del Chelsea, che rientrerebbe in gioco in caso di mancata chiusura per De Ketelaere.

Mercato Inter: beffata su Bremer, la società nerazzurra ha subito bloccato la cessione di Milan Skriniar al PSG, almeno alle cifre circolare finora. Marotta e Ausilio restano vigili nel caso che l'offerta della società degli emiri del Qatar diventi irrinunciabile: a quel punto i nomi sul tavolo sarebbero quelli del viola Milenkovic e del laziale Acerbi. Con l'Atalanta, cui piace Pinamonti, si potrebbe imbastire uno scambio con Demiral. Tutte soluzioni legate a doppio filo al destino di Skriniar.

Oggi la Roma annuncerà l'arrivo di Paulo Dybala, ieri sera allo stadio per assistere all'amichevole persa in terra portoghese dai giallorossi contro lo Sporting. Il Napoli è sempre più vicino al sudcoreano Kim Min-jae: il Fenerbahce ha annunciato per bocca del suo tecnico Jorge Jesus che una squadra pagherà la clausola rescissoria, dovrebbero essere gli azzurri.

