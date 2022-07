Calciomercato, ultime news in diretta: l’Inter spinge per Bremer, Skriniar attende il PSG. Roma e Napoli si muovono per Dybala

Le notizie di calciomercato oggi giovedì 14 luglio 2022 e le trattative di Milan, Inter, Juve e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Mercato Inter: in attesa della chiusura della trattativa per la cessione di Milan Skriniar al PSG con i nerazzurri che potrebbero incassare una cifra vicina ai 60 milioni di euro più 5 di eventuali bonus, i meneghini si muovono per il sostituto che quasi certamente sarà Bremer con cui c'è già un accordo e che sta lavorando insieme al suo agente per convincere Cairo ad abbassare le pretese economiche per il suo cartellino.

Calciomercato Juve: in attesa dell'affondo del Bayern Monaco per De Ligt che ha già un'intesa di massima con il club bavarese, i bianconeri continuano il lavoro ai fianchi della Roma per portare a Torino Nicolò Zaniolo. Per la difesa si sonda il terreno per Bremer che però è molto vicino all'Inter, mentre le alternative sono Gabriel Magalhaes dell'Arsenal, Pau Torres del Villarreal, Nikola Milenkovic della Fiorentina e il giovanissimo Benoit Badiashile del Monaco. Oggi si decide il futuro di Cambiaso: se resta alla corte di Allegri o va in prestito al Bologna o alla Salernitana.

Milan news: continua l'offensiva con il Bruges per il talento Charles De Ketelaere, il calciatore ha già un accordo sulla parola con i rossoneri che sono pronti ad assecondare le richieste del club belga per portare subito a Milano il giovane trequartista. Resta invece complicata la trattativa per Renato Sanches del Lille che ha però rifiutato i 10 milioni offerti dal PSG.

Calciomercato Napoli: Koulibaly oggi fa le visite mediche e firma il contratto con il Chelsea, per il sostituto si tratta con la Lazio per Acerbi (che ha già detto sì ai partenopei) ma si continua a seguire anche il sudcoreano del Fenerbahce Kim Min-Jae con uno dei due che arriverebbe insieme all'ex Genoa Ostigard che arriva dal Brighton per 8 milioni. Pareggiata l'offerta della Roma per lo svincolato Paulo Dybala che però sembra ancora attendere l'Inter.

Mercato Roma: mentre si attende la risposta di Dybala e lo sviluppo della situazione Zaniolo, i giallorossi continuano a lavorare per recuperare i 25 milioni di euro che il Sassuolo chiede per Davide Frattesi. In uscita a centrocampo ci sono Villar vicino allo scatenato Monza (che sta provando anche a convincere lo svincolato Luis Suarez) e Amadou Diawara direzione Galatasaray. Per la difesa ripresi i contatti con il Feyenoord per Senesi.

Ecco il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con tutti gli acquisti e le cessioni della sessione estiva.

0