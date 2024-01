Calciomercato, news di oggi: il Napoli non ha ancora l’accordo con Samardzic, Milan su Ibrahimovic del Frosinone

Le ultime notizie di calciomercato oggi 11 gennaio 2024 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Grandi movimenti in casa Juve tra entrate e uscite: i bianconeri valutano il ritorno di Bernardeschi a gennaio per rinforzare la rosa, mentre per quanto riguarda le cessioni Kostic è richiesto all'Arabia Saudita e Kean potrebbe partire in prestito. Il Napoli è sempre alla ricerca di un centrocampista, con Samardzic che resta obiettivo principale: non c'è ancora l'accordo ma si va a oltranza. Gli azzurri e la Lazio però seguono con interesse anche Neuhaus. Per il Milan sfuma definitivamente Popovic ma i rossoneri osservano Ibrahimovic del Frosinone, l'Inter invece punta Medina del Lens, difensore classe '99. La Roma invece ragiona a un innesto in difesa ma segue anche Traorè per il centrocampo.

