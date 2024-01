Bernardeschi può tornare alla Juve: tutte le mosse di mercato per la corsa Scudetto di Allegri La Juventus sta lavorando sul mercato per consegnare ad Allegri una squadra pronta per giocarsi lo Scudetto con l’Inter fino alla fine: dopo aver preso Djalo può arrivare Bernardeschi, ma tutto dipende dalle situazioni di Kostic e Kean. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Juventus si sta muovendo sul mercato nella sessione di gennaio e uno dei colpi potrebbe essere il ritorno di Federico Bernardeschi. Già da diverse settimane si parla di questa possibilità ma quelli che erano stati sempre etichettati come rumors, nei prossimi giorni potrebbero diventare qualcosa in più.

Tutto dipenderà da Filip Kostic, che è tornato nel mirino dell'Arabia Saudita dopo le sirene estive e se dovesse arrivare qualche offerta concreta la squadra bianconera e il calciatore potrebbero pensarci seriamente.

In tal caso, poi, la Juve dovrebbe correre ai ripari perché sulla fascia sinistra avrebbe solo Andrea Cambiaso e Samuel Iling-Junior e Bernardeschi potrebbe diventare un'opzione in quel ruolo, che ha ricoperto spesso nel corso della sua carriera.

Inoltre, l'ex bianconero potrebbe essere uno dei classici colpi last-minute di mercato avendo già dato la propria disponibilità a tornare alla Juve anche per soli sei mesi e per il fatto che Massimiliano Allegri lo conosce già bene, avendolo utilizzato da esterno, da mezzala e all'occorrenza anche da attaccante.

Un'altra ipotesi che potrebbe spalancare le porte della Continassa a Bernardeschi sarebbe la partenza di Moise Kean: l'attaccante della Nazionale sembra sempre più vicino ad una partenza in prestito vista l'esplosione di Yildiz che ha cambiato le gerarchie dell'attacco bianconero.

Se il classe 2000 dovesse partire, allora Bernardeschi diventerebbe il classico ‘usato sicuro' su cui puntare per una Juventus che ha bisogno di garanzie per credere nello Scudetto.

Intanto la dirigenza bianconera, che pure aveva fatto capire di non volersi muovere sul mercato a meno di opportunità, sta cercando il modo per aiutare Allegri nella corsa al titolo contro l'Inter e l'arrivo di Tiago Djalo è l'ennesima conferma. C'è l'accordo tra il club bianconero, il difensore portoghese e il Lille, club francese che accetterà un indennizzo di poco superiore ai tre milioni di euro visto che il contratto dell'ex Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Battuta la concorrenza dell'Inter che voleva il giocatore, ma solo a parametro zero a partire dalla prossima estate. Djalo sarà in Italia per le visite mediche la prossima settimana e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027.

Nei mesi scorsi erano stati fatti tanti nomi anche per il centrocampo ma le indiscrezioni su Kalvin-Phillips, Højbjerg e De Paul sono tutte scemate per le eccessive richieste dei calciatori e dei rispettivi club.